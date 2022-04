Aziza BOUNEB

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de Génie Biologie option Industrie Agro-alimentaire et Biologique, je suis donc à la recherche d'un stage du 10 avril 2017 au 16 juin 2017. Ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration et en conséquent des bases d'hygiène, je souhaiterais continuer si possible dans cette voie.



Mes compétences :

Base en microbiologie

Microsoft Word

Techniques de laboratoire