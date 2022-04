Mlle Aziza BOURI,

Célibataire 29 ans.



Titulaire d'une licence appliquée en Économétrie.



Justifiant d'une expérience concluante de 4 ans dans l'assistanat de direction et de la gestion administrative.



Actuellement Responsable de l’Administration des Ventes pour le compte d'un Concessionnaire Hyundai.



Bénéficiant d’une double expérience : commerciale et back office, je souhaite enrichir mon parcours professionnel par une nouvelle mission élargissant mon domaine de compétences.



Par ailleurs, la diversité des missions que l'on m'a confiés témoigne de ma grande faculté d'adaptation et de ma réactivité pour les mener avec succès.



Mes compétences :

Dynamique

Aisance Relationnelle