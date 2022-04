Aziza DELLI

En lien avec les banques et les filiales du groupe mes missions s'articulent autour de 2 axes :



Cash Management & flux:



- Etude et mise en place des Cash Pooling domestiques et l'international,

- Suivi du prévisionnel mensuel de trésorerie,

- Gestion des flux et des soldes (analyse quotidienne des positions bancaires, gestion des flux et détermination des soldes) dans le but d'assurer la couverture des besoins financiers,

- Comptes bancaires : ouverture, transfert et clôture des comptes bancaires,

- Contrôle et suivi des conditions bancaires négociées par le Groupe,

- Relations : contacts quotidiens avec les Directeurs Financiers des filiales,

- Relations : contacts quotidiens avec les back-offices des Banques et les Chargés d'Affaires, interlocuteurs des Correspondants de la Trésorerie au siège et en Filiales

- Reporting mensuel de trésorerie pour la Direction Financière du Groupe,



Opérations de change :

opérations de Front Office de change : Spot,

Forwards, Options vanilla.



Mes compétences :

Finance de marché

Finance islamique

Hedge funds