Je suis une jeune fille de nationalité marocaine, âgée de 26 ans Titulaire d'une Licence Professionnelle en tant que Administrateur des Systèmes et Applications à la FST de Settat.

je suis inscrite dans ce site pour consulter les offres d'emploi soit dans mon pays ou à l’Étranger.

pour plus d'informations sur mes expériences et les stages effectués , veuillez consulter mon CV.



Mes compétences :

Bureautique

Administration système

Réseaux informatiques & sécurité

SQL

Cisco

ITILv3

Prince 2/PMBOOk