Je suis Aziza Hammami technicienne biomédicale spécialité imagerie médicale promotion 2014 à la recherche d'un emploi

FORMATION:



Juillet 2014: -Diplôme : Licence Appliqué en Génie Biomédicale

-Spécialité : Imagerie Médicale

- Université De Tunis El Manar\ Institut Supérieur des Technologies Médicales



Juin 2010 : - Baccalauréat Science Expérimentale



Juin 2005 : -Sceau de certification de l'éducation de base







EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :



* Du 01/07/13 au 31/07/13 Stage de perfectionnement au service d’Imagerie Médicale de l’EPS Charles Nicolle tunis



Du 12/02/14 au 25/06/14 Stage de projet de fin d’études [Etude Technique et Remise en Etat de Fonctionnement d’un Automate d’Hématologie d’un Laboratoire d’Analyses Médicales] chez CETEM-BH Centre d’Etudes techniques de Maintenance Biomédicale et hospitalière Tunis









Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Matlab

Internet

ISIS

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

ARES