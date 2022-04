Aziza IBRAHIM

Je suis jeune, dynamique et souriante.

Je suis à la recherche d'un emploi, dans le domaine de la vente ou du secrétariat.J'aime le contact avec différents types de personnes.

J'ai un grand sens de l'écoute et de la communication.

Mon expérience dans l'hôtellerie et la restauration, m'a permis de développer mon sens de l'organisation et de la rigueur.



Mes compétences :

Accueillir

Accueillir le client

Balisage

Effectuer les opérations d'encaissement

Encaissement

Etiquetage

magasin

Mise en rayon