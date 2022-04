ALUVAIR est une entreprise à taille humaine , nous réalisons la conception, la fabrication dans notre atelier et la pose d'ouvrages sur-mesure des menuiseries aluminium.



Nous recrutons nos futurs talents : chargés d'affaires, conducteurs de travaux, dessinateurs, chiffreurs !!!

Au-delà d’un diplôme, nous recherchons des personnalités ouvertes aux autres, motivées et réactives. Si vous êtes attiré par la menuiserie aluminium et le bâtiment et que vous souhaitez lier votre expertise à notre entreprise : ne tardez plus et adressez-moi dès maintenant votre candidature : aziza.laurent@aluvair.fr



« Traitez un individu comme il est, il restera ce qu’il est. Traitez-le comme il doit et peut devenir, il deviendra ce qu’il doit et peut être. » Johann Wolfgang von Goethe



Mon expérience :

Gestionnaire des ressources humaines au sein de la société ALUVAIR, je suis en lien direct avec les collaborateurs et je les accompagne dans leurs besoins administratifs et RH du quotidien.

Mes champs d'action : le recrutement, la gestion du personnel, la formation, la paie, le conseil RH.



Au préalable, j'ai travaillé en agence d'intérim en qualité de chargée de recrutement pendant 8 mois et 4 ans dans une entreprise de transport en tant que chargée de mission emploi-formation.

J'ai choisi les ressources humaines pour son côté relationnel. Ce qui me plait c'est de pouvoir être proche des gens, apporter des solutions et gérer les problèmes pour faciliter les situations.



"TRAVAILLER DANS LES RESSOURCES HUMAINES C'EST TRAVAILLER POUR L'HUMAIN"



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion administrative

Intégration

Paie

Relationnel

Recrutement

Ingénierie de formation

Communication interne