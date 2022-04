 Négociation des contrats tiers et suivi de la réalisation des travaux.

 Pilotage de la maintenance, de l'entretien et de la sécurité des bâtiments et locaux.

 Négociation et choix des nouveaux prestataires via des appels d’offre.

 Management d'équipe (20 personnes).



Mes compétences :

Suivi de projet

Gestion de patrimoine

Optimisation des coûts

Negociation achats

Stockage