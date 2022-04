Ma polyvalence est ma principale qualité, j'aime découvrir des choses nouvelles et diversifier mon horizon.



Rigoureuse, autonome et dotée d'une bonne bonne aisance relationnelle et d'un bon d'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Assiduité

Réactivité

Informatique

Assistanat commercial

Dactylographie

Relationnel