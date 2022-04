Aziza SOUSSI

Titulaire d'une Maîtrise en Marketing (2004, FSEG Tunis), je suis passée de commercial sédentaire dans les produits pharmaceutiques (DIRECT MEDICA, FRANCE) à Responsable Commercial/ chargée d'affaire (STIS NEGOCE, Tunis, ECOM/ PMGI MAGHREB) pour atterrir dans une fonction sédentaire et administrative.

Forte de ma polyvalence, mon sérieux, mon organisation, mon aisance relationnelle, ma capacité à gérer le stresse et la pression des deadline.

J'occupe le poste de coordinatrice administrative (congé, voyage, assurance groupe, parc automobile, parc téléphonique...etc.) et le poste d'assistante de direction (agenda du manager, tableau de bord du manager...etc.) et le poste d'assistante RH (présélection des candidats, entretiens, notes internes, procédures, règlement intérieur...etc.)





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Internet