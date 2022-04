Aziza TOUIL

Bonjour,



Avec des années d'expérience dans le domaine commercial (vente, conseil, accueil, prospection,enquête, téléprospection,..) en B to B ou B to C, j'ai acquis diverses qualités que je mettrai à votre profit.



Je m'exprime avec clarté et efficacité, je résiste aux échecs liés au mode de démarchage, je me conforme à des processus rigoureux de traitement de l'information.



J'adapte l'argumentaire commercial à la diversité de la clientèle.



Je suis apte à faire des enquêtes-sondages, la prise de commande, le service après-vente, la prospection téléphonique et bien sûr la prise de rendez-vous pour les commerciaux.



N'hésitez pas à me contacter.