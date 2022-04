Je suis Biochimiste, microbioologiste, spécialisé en sciences de l'environnement. j'ai beaucoup travaillé en assurance qualité, contrôle qualité et sécurité sanitaire.

je suis très passionné, hardu au travail et perfectionniste.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Certification

Certification ISO

Certification ISO 14001

Environnement

Études d'impact

Iso 14001

Microbiologie

Qualité

Qualité et sécurité

Sécurité

Sécurité sanitaire