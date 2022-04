Nom: a zizi

Prénom: ghali

Né le :27/11/1975 Algérie

Diplôme: master en énergétique option génie mécanique

Diplôme: étude universitaire appliquée (DEUA) de l'institut national des hydrocarbure et la chimie (INHC)Boulettes

Recruté à la SONATRACH depuis :18/07/1998 en qualité de TECHNICIEN MÉCANICIEN PRINCIPAL

SPÉCIALISÉ EN: maintenance et réparation des vannes réglage des line break

Opérations stoppel et piquage en charge

Teste hydraustatique

Suivi et contrôle des projetés construction pipe ligne.