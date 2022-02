Azzouz BERRANI

Je suis un métreur vérificateur chargé de quantifier et évaluer un ouvrage dans le domaine de construction, ou dans les travaux publics conformément à la réglementation en vigueur



* Tâches essentielles :



•analyser les dossiers d’exécution

•établir les pièces contractuelles et les avants métrés

•étudier les techniques de l’étude de prix, variation des prix

•établir les devis quantitatifs – estimatifs

•établir les situations et facturation des travaux réalisés

•assurer le suivi et le contrôle de l’avancement des travaux

•préparer et organiser les réunions de chantier