B.e.t Bricha BET BRICHA (BUREAU D'ÉTUDE TECHNIQUE)

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un bureau détude «BET BRICHA» qu'a été fondé en 2011, il a acquis une expérience dans les domaines de bâtiment, voirie, assainissement et tous les types de structures.

Avec les 10 ans dexpérience, nous avons pu pénétrer dans le marché du travail en décrochant des affaires avec des opérateurs privés et des organismes étatiques, notamment dans le cadre des études techniques des structures en béton armé, de la construction et de laménagement de voirie.

Pour plus d'informations merci de nous contacter sur:

bricha.bet@gmail.com