34 ans, marié.



Ma formation d'ingénieur Electricien, branche Electrotechnique & Electronique de Puissance, complétée par un cursus de formation spécialisée en production et transport de l'énergie électrique au sein de l'Office National de l'Electricité , m'a permis d'intégrer cet Office en 2008 pour une première expérience professionnelle en tant qu'ingénieur assurant l'intérim du Responsable du Service Offre Demande Energie électrique.

En mai 2009, j'ai rejoint l'opérateur Maroc Télécom (IAM) en tant qu'ingénieur chargé de l'Environnement Technique, au sein du Service Exploitation, ayant pour missions principales, la gestion du parc d'énergie primaire et secondaire (PT,GE, chargeurs DC & batteries, systèmes UPS) , des systèmes de climatisation et des systèmes de détection

et d'extinction d''incendie. Mes réalisations principales :

Mise en place d'un schéma directeur pour la modernisation, l'extension et la sécurisation du parc d'environnement technique.

Mise en œuvre d'une procédure de validation et de priorisation des opérations dans le respect des contraintes d'optimisation budgétaire.

Mise à niveau du parc exploité en intégrant des solutions d'énergie modulaire, énergies renouvelables et hybrides.

Réalisation et suivi des audits techniques visant l'amélioration de la QoS des Centres et Complexes Télécoms dIAM.

Création d'un tableau de bord de l'activité Environnement Technique et reporting mensuel.

Planification des formations "type constructeurs" dans le cadre des contrats de fourniture des équipements d'Environnement Technique (plan de formation annuel, validation des modules, évaluation des sessions réalisées).

Au travers de cette expérience professionnelle j'ai pu démontrer des aptitudes à dynamiser des équipes relevant des 08 Directions Régionales d'IAM et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'engagement.

J'assure depuis mai 2016 le poste du Responsable du Service Environnement Technique.

Certifié" ATD " d'Uptime Institute en mars 2019- Programme Accredited Tier Designer



Actuellement, je suis à l'écoute de toute opportunité, notamment chez une multinationale opérant dans les secteurs de l'énergie et de production.



Mes compétences :

Réseaux Electrique HT/MT/BT

Production et conversion Energie électrique

Énergies Renouvelables

Automatisme/asservissement/régulation

Electronique et télécoms

Climatisation & froid indsutriel

Réseaux informatiques

Electricité

Ingénierie

Maintenance

Industrie

Automatisme

Production