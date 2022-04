B J GUILLETEAU

Bilingue Anglais - Français

Chinois niveau HSK4 (prépare le HSK5 pour juin 21)



formation linguistique pour adultes - language training for adults



RGPD formation (gestion administrative registre des traitements) - General Data Protection Regulation trainig (how to record and document data processing activities)



Lutte contre l'illectronisme: formation sécurité numérique, internet, formalités en ligne, etc



communication écrite - written communication

recherches documentaires pour gestion de programme - documentary research for programme management



Mes compétences :



Communication training

English

French

Chinese

RGPD protection des données

Data protection training