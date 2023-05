Lehmann Matériaux :

Négoce des matériaux de construction



Appartenant au groupe Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat durable, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et de haute performance en apportant des solutions innovantes aux défis de la croissance, des économies d’énergie et de la protection de l’environnement.



Le Pôle Distribution Bâtiment sert les marchés de la construction neuve, de la rénovation et de l’aménagement de l’habitat dans 27 pays. L’ambition du Pôle est d’être LA Référence du négoce à la fois pour ses clients et pour ses fournisseurs. Pour cela, il dispose d’un réseau d’enseignes fortes et complémentaires, généralistes ou spécialistes, tournées vers l’artisan, le particulier à projet, la petite, moyenne ou la grande entreprise.

Ancrée sur son marché local, chaque enseigne a un positionnement qui répond aux besoins spécifiques de chaque type de client et de marché, en s’appuyant sur le dynamisme et l’expertise de ses équipes qui font sa force et son succès.