B Lacroix MEDIAHUB

MediaHub : Un groupe qui, depuis 8 ans, exerce son influence sur le marché du e-commerce



2013 MediaHub renforce son positionnement sectoriel et géographique. Acteur majeur du e-commerce à l'envergure européenne. Un groupe en plein essor qui recrute pour continuer à assurer sa croissance.



2012 Extension de l'activité e-commerce aux domaines de la maison et des arts ménagers au travers de nos marques Tendance Cuisine et Toute la Maison.



2011 Lancement de l'activité de e-commerce sur les places de marché.



2010 Fort de l'expérience Maison du Numérique, Maison du Logiciel, via sa marque Boost my Shop, commercialise un ensemble de logiciels dédiés aux e-commercants pour administrer leurs ventes, stocks et achats, en liaison étroite avec leur boutique en ligne.



2006 Maison du numérique propose depuis son site un catalogue de produits dédiés à la diffusion et au stockage de contenus numériques, pour ensuite s'étendre plus généralement au négoce d'équipements informatiques, domotique et audio-vidéo.



Mes compétences :

AJAX

AJAX + jQuery

E-commerce

Ecommerce

JQuery

Magento

PHP

Prestashop

Web