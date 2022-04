B. LAYROLLE

Bonjour,



Je ne suis pas un jeune geek, j'ai 63 ans.



Je ne réside pas dans la Silicon Valley, mais dans l'Aveyron.



Je ne dispose pas de moyens financiers importants, ma "start up" est financée par mes modestes moyens.



Vous n'aurez pas à faire à une équipe importante, je conçois, je développe et j'exploite mes idées.



Pourtant mes sites regroupés chez http://artisans-web.com bénéficient de plus de 3 millions de consultations par mois.



Cordialement et au plaisir de vous compter parmi mes clients.

Bernard LAYROLLE



PS : notre spécialité parler de vous sur Twitter par le biais de notre plateforme http://artisans-web.com/interpromo



Mes compétences :

Electronique numérique