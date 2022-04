B. LEGROUN

Recherche offre emploi Directeur commercial International/Responsable Commercial Export



Mon expérience avérée à l'international B&B dans une direction de centre de profit,direction commerciale et management de réseaux de distribution s'est exercée sur des produits techniques à forte valeur ajoutée dans le domaine de la santé.



Dynamique et très attaché aux relations humaines, je dispose d'une très bonne

connaissance globale du monde de l'entreprise (Management, Gestion Commerciale,

Marketing, Business Development,..), ainsi ces domaines dans lesquels j'évolue avec

aisance m'ont permis développer des relations avec de multiples acteurs internationaux .

Persévérant et proactif, je me montre imaginatif et sais proposer campagnes,

méthodologies et idées nouvelles .La culture du résultat, mes capacités d'analyse et

mon sens de la communication seront des atouts certains pour le développement et

la pérennité de votre entreprise.



Je me tiens à votre entière disposition si vous aviez des questions complémentaires

Mr Legroun





Mes compétences :

Export

EMEA

Afrique

Médical

Commercial

Technico commercial

Cahier des charges

Imagerie médicale

Oncologie

Gestion des opérations

Business development

Budgétisation

Economie de la santé

Management opérationnel

International business development

Canaux de distribution

Business planning

Radiologie

Amérique

FDA

MDD

Dispositifs médicaux

Informatique médicale

Normes ISO