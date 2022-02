17 ans dexpériences, Polyvalent, j'ai développé de fortes capacités d'analyse, de synthèse, de rigueur et de communication. Mon sens du contact et mon goût pour le travail en équipe m'ont permis de travailler en étroite collaboration avec différents départements et services.



Mes compétences :

ISO9001, EN9100, ISO16232

Pilote Processus

Management de projets

Qualité Projet, Qualité Client/ Fournisseur

Amélioration continue

Métrologie

Audit interne qualité

AMDEC, VSM, QC Story, QRQC, Ishikawa