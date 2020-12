Etudiant à LECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION de Kénitra, deuxième année Master Gestion financière et comptable.

A la recherche dun stage de fin d'études dans le domaine de la finance, et je souhaiterais mettre aujourdhui à votre disposition certaines capacités que jai pu acquérir grâce aux projets personnels que jai développés.