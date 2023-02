Jai travaillez en peinture dans le bâtiment intérieur est extérieure ravalement de façades

J'ai aussi travailler dans le relationnel pour me permettre a être plus a l'aise après de la clientèles

J'ai travaillez aussi auprès de la poste

J'ai une très bonne conditions physiques, je suis motivée, minutieux, dynamique, et polyvalent