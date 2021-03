Bahim HAMADOUCHE

Durant ses dix dernières années, j’ai acquis en qualité de directeur des systèmes d’information une solide expertise de la conduite et de l'évolution des SI. J’ai été amené à diriger et à manager les SI de grandes entreprises dont la particularité est d’évoluer dans des environnements à la fois complexes et très réglementés.

Mes expériences ont couvert en particulier la réorganisation des équipes, la mise en place d’outils informatiques a la fois décisionnels et opérationnels mais plus largement la mise en cohérence des SI dans le cadre des objectifs stratégiques des entreprises.

J’ai l’habitude de gérer de gros projets dans leur globalité depuis la mise en place du cahier des charges jusqu'à leur mise en œuvre.

Je suis un homme de dialogue, d’organisation ainsi que bon négociateur.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Gestion de production

Télécommunications

Coûts Cost

gestion des achats