Autant que ingénieur d'étude dans un bureau d'études,ma mission c'était la réalisation des études de renforcement et d'élargissement des routes.

Tracé et devis dans AUTOCAD et AUTOPISTE

o Etudes avant-projet et plans

o Dimensionnement des ouvrages hydrauliques

o Nivellement et réalisation déventuels ouvrages

o Impression des plans