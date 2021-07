Bakary BAKARY DIEDHIOU (DIEDHIOU)

Bienvenue sur la page officielle de l'Association Maghreb Secours !



L'Association Maghreb Secours créé en 2015, est une association marocaine de développement médiatique, de lobbying évolué, et de communication stratégique.

Parmi nos principaux buts est d'apporter de l'aide à des personnes démunies socialement, trouver des solutions à leurs problématiques, apporter aide et moyens obtenus grâce aux dons , Doter les associations marocaines, daide aux femmes, enfants, personnes qui ont besoin de plan médiatique, de lobbying évolué, de recherche de partenariats locaux ou étrangers, de stratégie prospective de communication, de logistique et de conseils voire d initier des rencontres avec des interlocuteurs ciblés en vue de leur développement. Mission de santé et plus en phytothérapie.

L'Association a entrepris de participer au développement du royaume chérifien, et d'apporter ses connaissances sur le plan de communication entrepreneuriale que digitale, et de mener « Une nouvelle approche de leur communication » qui est de nos jours est peu ou pas encore utilisée dans les milieux associatifs.

COMMENT INTÉGRER L'ASSOCIATION ?

Vous envoyez un e-mail et lon prend contact avec vous. Vous allez sur notre page facebook et lon vous répond. Vous envoyez un courrier et lon vous écrit. Vous pouvez aussi nous téléphoner ou utiliser WhatsApp, et les réseaux sociaux.