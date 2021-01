Balkis CHOUIT

Missions :

-Suivi des chantiers et contrôle du travail des installateurs et des sous-traitants ;

-Effectuer le suivi : répertorier le nombre d'appareils ou d'articles déposés chaque jour en SAV, la nature des pannes détectées, les délais moyens de réparation,…

-Préparer techniquement les devis des clients pas le biais des différents études : les piscines, chauffage central, chauffage par le sol … ;

-Animer et Gérer une équipe de techniciens SAV

-Participer au recrutement des techniciens SAV et au suivi de leur carrière (plan de formation,...)

-Assurer aux clients un suivi technique en cas de problème lors de l'installation ou de panne ;

-Veiller à la satisfaction de la clientèle ;

-Organiser la réception des appels des clients et planifier sur le terrain les interventions des techniciens SAV ;

-Définir le planning de travail de l'atelier du SAV ;

-Assurer le suivi des contrats d’entretien et des garanties ;

-Contrôler les conventions et les paiements des sous-traitants ;



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics NAV

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Matlab

Corel Draw Suite

CTO chez BUSINESS MANAGEMENT

Autocad

ArcGIS

Adobe Illustrator