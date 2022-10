Banki TAMAS (LINKEDINBYTAMAS)

Linkedin Képzés képbe helyez, s megérted a Linkedint +36 70 932 8054, tamas@linkedin-kepzes.hu

Segítek a személyes és céges Profilod, azaz a Céges oldalad kialakításában, létrehozásában.

Az ingyenes Linkedin kezelésének elsajátításában



- Linkedin-Képzés

- Linkedin Profil készítés

- Linkedin Céges oldal készítés



2011-ben kezdtem segíteni a Linkedin hazai közösségét, amikor még csak 150.000 magyar tagja volt a Linkedinnek. Ma 1,3 millióan vagyunk, a Linkedin szerint. Ebben a versenyben az látszik, aki tudja, hogy mit csinál és azt miért csinálja. A miértben és a hogyanban tudlak elre lendíteni.



Bátran hívj +36 70 932 8054, Telegram, Signal, Whatsapp vagy Messenger vagy írj akár emailen is tamas@linkedin-kepzes.hu



Két brandem Linkedin-Kepzes.hu valamint a BankiTamas.hu



Linkedin Képzések:

- Alap

- Marketing

- HR és vagy Beszerzés

- Értékesítés

- Nonprofit



Amikor Veled dolgozom, csak a Te igényeidet tartom a szemem eltt, s ezért néha más lesz a véleményem, mint Tiéd. Ezért fizetsz engem.



Az egyénivállalkozásomat feladva a V.P. Tanácsadó kft. nevében bocsájtunk ki számlát.



Áraim az átlag tanácsadói árak felett vannak. És ott is maradnak. Az én tudásom mély, a közösségi médiával már 20 éve foglalkozom, bár akkor még nem tudtuk, hogy ezt így hívják majd. Már a WiW (késbbi iWiW), magyar közösségi hálót is üzleti szemlélettel használtam. Talán mi voltunk az els olyan ingatlan iroda, ami csak ezt a platformot használta. Eredményesen.



2011-ben a KÜRT Akadémia NET-WORKS, online kommunikációs képzés állandó oktatója lettem és a 10 képzés minden eladásán segíthettem a hallgatókat.



Azóta sok egyetemen, cégnél, szervezetnél adtam el. Kiemelked ügyfeleim a KorházSuli, Pajor Mariann (EGIS), Martin A. Dale (ex-Siemens vezérigazgató).



Könyvemet 2014-bn adtam ki, az A Magyar Linkedin Kézikönyv címen.



Toborzás, Branding, vagy Marketing területén? Áut of dö boksz szemléletemmel tudlak segíteni

Magyar Linkedin Audio minden Kedden de. 10-kor a Linkedinen



https://www.linkedin.com/company/bankitamas/events