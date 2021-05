Baptiste ALBALATE

Après 15 ans d'expérience dans diverses industries, une montée en compétence en gestion de projet et en management via mon Master II et mon expérience de chef de projet BE pour Nespresso, mon souhait est de rejoindre une société aux valeurs humaines fortes sur un poste me permettant de m'épanouir dans les trois domaines de compétences que j'ai développé : la relation client, la gestion de projet et la technique.



J'aspire à un quotidien nourri d'interactions humaines et non uniquement de tableurs Excel.



Je m'épanouis dans ce rôle de facilitateur, animateur et traducteur du besoin client.



Je suis l'interface Client / Entreprise et je développe pour mon client, avec mon équipe, des produits de qualité sur mesure.