Bonjour à tous! Suite à mes études de BTS en conceptions d'aménagements paysagés, je réalise des dessins (plants et croquis) et des projets au sein de l'entreprise qui m'emploie. Cette entreprise réalise tout type de maçonnerie du bâtiments jusqu'au constructions paysagères. Ma spécialité dans les aménagements d'espaces verts sont les aménagements modernistes et simple d'entretient. Tous les dessins que je réalise sont fait uniquement à la main avec une aide informatique occasionnellement.