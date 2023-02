Baptiste BERKAINE (BERKAINE )

Bonjour Mesdames, Messieurs

Actuellement en Terminal STI2D au Lycée Frédéric OZANAM à Lille. Ayant eu un avis FAVORABLE pour le BTS Etude et Réalisation d'Agencement (ERA), je suis a la recherche d'une entreprise dans le domaine de l'architecture plus précisément dans la maitrise d'ouvrage.

Je suis motiver, déterminer et sûr de moi sur le choix de mon orientation.

Je suis a votre disposition

Dans l'attente de vos retour

Cordialement