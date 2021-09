Baptiste ELASMAR

Vous recherchez un stagiaire en UX Design ?

Ce qui suit est pour vous !



Suite à 5 ans d'activités professionnelles, je prépare de nouveau un Master spécialisé dans les Interactions Homme Machine à l'ENAC (Ecole Nationale d'Aviation Civile).



Ce diplôme a pour but de me former en tant qu'UX Designer pour passer du développement d'interfaces que je connais que trop bien à la conception de systèmes interactifs centrés utilisateur !



Durant cette formation, je vais découvrir, apprendre et maîtriser les divers procédés associés au quotidien de l'UX Designer.

Pour ne citer que les grandes lignes:

- réfléchir à des systèmes où l'utilisateur est une vraie priorité

- boire du café

- préparer, animer et diriger tout ce qui peut intégrer l'utilisateur dans la

conception. Brainstorming, entretiens, experience map et tout process adapté au projet.

- boire du café

- gérer un projet de façon itérative en prenant du recul pour trouver la bonne démarche

- boire du café

- prototyper avec mon crayon, ma caméra ou ma souris un système rapide et exploitable

- boire du café

- livrer une solution respectant les règles d'ergonomie, les standards d'utilisabilité tout en

prenant en compte les capacités humaines de l'utilisateur

- faire une nuit blanche parce que trop de café



De plus, mes expériences professionnelles pré-UX m'apportent un atout indéniable dans un projet. Le point de vue du développeur et de l'UI Designer ! Être polyvalent, c'est important !



Au delà de la technique, je suis une personne autonome, avec un côté sociable et communicatif des plus prononcés. Un travail bien fait, c'est bien. Un travail bien fait dans la bonne humeur, c'est mieux !



Maintenant, ce qui nous intéresse tous, le stage !

Pour valider le diplôme, je dois réaliser un stage à partir du 15 mars 2021, sur une durée de 6 mois.

Ce que je veux ? Des utilisateurs, du design, de la bonne humeur.

Ce que vous voulez ? Des informations en plus, un entretien ou travailler avec moi => n'hésitez pas à me contacter ;)