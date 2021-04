Bonjour, je suis monteur de réseaux électriques je dispose des habilitations: B2V B1T BC BR

Modules Travaux sous tension : BAS, EP, COF, BRT, AER.



Permis CACES nacelle 1B et 3B.

Habilitations travaux en hauteur et échafaudages.







Je travaille sur l'Ile de la Réunion depuis fin 2011 en tant qu'intérimaire.



Depuis quelques années mon intérêt pour Mayotte grandit et j'ai très envie de m'y installer.

Je souhaite donc me faire recruter par une entreprise située là-bas.