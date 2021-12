Développeur Java expérimenté



Plus de 10 ans d'expérience de développement, tech lead sur quelques missions.



- 5 ans d'XP en java : Spring, maven, git, junit, mockito, services REST (création et consommation)...

- Plus de 8 ans d'XP en PHP (dont 2 ans en alternance) : eZ Publish, SOAP, REST...



Pour avoir le détail de toutes mes missions, téléchargez mon CV : https://www.dropbox.com/s/rbeueqymr2w48tk/cv-baptiste.gegout.pdf?dl=0



Crédits Photo Mélody Leporatti