Baptiste LOPEZ

Depuis 8 ans et l'obtention de ma Licence professionnelle après une expérience-référence que fut mon stage de fin d'études chez Sous Mon Toit, suite à quelques expériences salariées et en apprentissage dernièrement qui jalonnent mon parcours professionnel, je suis à la recherche d'opportunités d'Administrateur Systèmes et Réseaux polyvalent (domaines de la gestion de systèmes d'information, systèmes-réseaux-téléphonie-virtualisation-sauvegardes, bases de données, sécurité informatique, support utilisateurs/helpdesk, gestion des moyens informatiques : gestion et inventaire de parc info, supervision), voire de Gestionnaire de parc informatique, plutôt en CDI et chez des clients finaux avec des équipes restreintes (type TPE-TPI/PME-PMI), postes qui constituent le fil rouge que je m'efforce de donner à ce parcours.



Mes compétences :

Windows XP / Vista / Seven

Windows Server 2003/2008

Oracle

SQL Server 2005/2008

Office 2000/2003/2007

VoIP/ToIP

Maintenance informatique

LINUX/UNIX (Ubuntu, Debian)

Routage/DHCP/DNS/IP/VLAN

Outlook 2003/2007, Thunderbird, POP/IMAP/SMTP

Exchange 2003/2007

MySQL

HTML5 CSS3 JS PHP

Sécurité informatique, sécurité SI (SSH, ...)

FTP/TFTP

VBScript, PowerShell

VMWare

VirtualBox/XenServer

Symantec Ghost

VPN/IPSec

Windows

Réseau

Technicien

Centreon et Nagios

Nagios/GLPI-Archires/OCS I NG/(FAN)

Visual Basic for Applications

ZeroShell