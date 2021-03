Baptiste MENNESSON

Compétences :

- Enjeux de la RSE en entreprise et dans les collectivités territoriales

- Référentiels internationaux en matière de développement durable (ISO 26000, B Corp, Agenda 21, loi NRE...)

- Gestion de projets développement durable en transversalité

- Compétences managériales et en gestion de réunions.



Distinctions reçues :

- Podium départemental 2019 - Défi Familles à Energie Positive

- Podium régional 2017 - Défi Familles à Energie Positive

- Trophée du Déchet 2016 - remis par la CCI37, la CMA37, la Chambre dAgriculture et Touraine Propre.