Baptiste VERGER

Ayant obtenu un Master en Management des Organisations et Projets Stratégiques au sein de l'IDRAC de Nantes, je me propose de participer à l'activité de votre entreprise via la gestion de projets liés au digital, aux NTIC et à la relation client.



Je me forme régulièrement à l'utilisation de nouveaux outils, et ai toujours soif d'apprendre et de développer mes compétences au sein de différents environnements.



Issu d'une formation d'Informatique de Gestion (MIAGE) durant laquelle j'ai également entretenu cette double compétence, je dispose d'un panel de compétences et de connaissances que je suis prêt à mettre à profit lors de mon activité professionnelle.



Mes compétences :

Relations clients

Système d'information

Base de données

Joomla

Merise

Microsoft Excel

Microsoft Word

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Marketing

Gestion de projet

Microsoft Dynamics

Microsoft Project

Dynamics CRM

Contrôle de gestion

Réseaux sociaux

Wordpress

Management transversal

Marketing stratégique

Business Models

SAP ISU

DevOps