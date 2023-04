Bar Vip USINE

L’USINE BAR VIP est une discothèque située dans la commune de Yopougon au quartier SELMER, précisément en face du complexe sportif et non loin de la station TOTAL EN COTE D'IVOIRE. C’est l’une des plus vieilles DISCOTHÈQUE de Yopougon qui a connu plusieurs gérances sous plusieurs appellations : Sous-Terrain, Carton Rouge, Mille Euros et maintenant L’USINE BAR VIP. La première gérance date des années 80.

Équipée de matériels de dernière génération, L’USINE BAR VIP dispose de 10 salons VIP pour une capacité d’accueil de plus de 100 places assises.

C’est la plus grande boîte de nuit sous-sol de Yopougon.

L’USINE BAR VIP a pour mission principale d’offrir un cadre de distraction et de divertissement sains à la population ivoirienne et particulièrement à celle de la commune de Yopougon.

Notre clientèle est principalement composée d’hommes et de femmes dont l’âge est compris entre 18 ans et 65 ans, issus de toutes les couches sociales (cadres, ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, commerçants, étudiants, hommes d’affaires, opérateurs économiques, etc.).

La politique commerciale mise en place par la Direction de L’USINE BAR est orientée vers les entreprises, les groupements et les associations (Sociétés, Familles, Établissements publics et Privés, Collèges et Lycées, Grandes Écoles et Universités, Syndicats, Mutuelles, Associations, Corporations) à qui nous proposons des offres sur mesure en fonction des besoins:

• Anniversaires,

• Baptêmes,

• Dédicaces,

• Émissions,

• Virées nocturnes en groupe,

• Tournages de séquences de films,

• Sorties de promotion,

• Promotion de produits

• Concerts,

• Etc. ;