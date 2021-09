Barbara BENTO

Forte dune expérience des projets européens dans la Recherche et linnovation, je suis Project Manager chez Startup Europe Regions Network, dont la mission est d'aider les régions à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat tout en soutenant les startups et les opportunités de collaboration entre les ecosystèmes d'innovation.

Mes tâches comprennent le montage des dossiers de candidatures d'appels d'offre européens, la coordination des parties prenantes, la mise e,n place d'activit's de dissemination, le reporting, la tenue dactions de sensibilisation et de visibilité des projets financés par les fonds européens.

Auparavant j'ai été chargée de projets européens de recherche pendant 7 ans à lUIRR- Union Internationale du Transport Rail-Route, association industrielle représentant le transport intermodal à Bruxelles. J'ai contribué au montage et à la veille de projets européens (H2020,FP, Interreg) visant la décarbonisation du transport rail-route par le biais de la coopération interdisciplinaire internationale dans les domaines de la recherche et de linnovation.

Je me suis occupée également à identifier des opportunités de partenariats. Pour ce faire, jai pu mettre en avant mon sens du relationnel et mon aisance interpersonnelle facilitant la communication avec des groupes dinterlocuteurs distincts (industrie, milieu universitaire, société civile).

Grâce à mon expérience et ma formation en affaires européennes, jai pû capitaliser les connaissances des programmes dinnovation et de recherche de l'UE, en animant des communautés techniques par le partage de connaissances entre différents acteurs sur diverses plateformes.