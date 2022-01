Barbara CUISIAT

17 ans comme Ingénieur Hydraulicien spécialisée en Ressources en eau puis 13 ans comme Responsable RH m'ont conduite à réorienter mon parcours professionnel vers l' enseignement dès 2012 car je souhaitais transmettre mes expériences.



En 2015 j'ai réussi le concours des Professeurs des Écoles à 55 ans.

3 années à Marseille dans les quartiers Nord m'ont donné envie de partir dans une région plus tranquille.

Depuis 2019 je suis donc Professeur des Ecoles à Montauban dans le Tarn et Garonne.



La retraite devrait arriver d'ici quelques années et je compte continuer à transmettre en aidant des enfants ou des adultes en difficulté.



Même si l'humain est parfois décevant, il ne faut pas se décourager !!!