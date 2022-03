Barbara DANÉ

Coté à la bourse de Londres depuis avril 2001, PageGroup (Michael Page International Plc) est reconnu comme le leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays.



Plus de 38 ans après sa création à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 155 bureaux répartis dans 36 pays et rassemble plus de 5 000 collaborateurs qui conseillent et accompagnent leurs candidats et clients dans la recherche de solutions adaptées.



Michael Page Africa est l'entité de PageGroup spécialisée dans le recrutement de cadres et de dirigeants en Afrique.



Installé à Casablanca depuis 2011, Michael Page a été le premier cabinet de recrutement international implanté en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.



Vous pouvez consulter nos annonces sur



Mes compétences :

Ressources humaines

Chasse de têtes

Recrutement par approche directe

Formation

Consulting RH

Talent management