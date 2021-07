Barbara ENKLER

Avocate au Barreau de Senlis, je compte plusieurs années d'expériences et je mets mon savoir-faire au service des intérêts de mes clients avec rigueur et pugnacité. Ayant un profil généraliste, je suis en mesure d'intervenir dans tous domaines. Mes domaines d'intervention majeurs sont toutefois le droit du travail et de la protection sociale, le droit pénal et le droit routier.



Mes compétences :

Droit privé

Droit social

Droit pénal

Droit du travail