Barbara LOBE

Titulaire dun Master en Management des Unités Opérationnelles et spécialisée en Stratégie dEntreprise, je suis aujourdhui à la recherche dune opportunité.



Grâce à mes 5 années de formation en alternance, jai eu loccasion de développer mes compétences relationnelles, managériales, commerciales et organisationnelles. De plus, jai eu la possibilité de travailler en mode projet, ce qui ma permis dapprendre à communiquer efficacement tout en tenant compte de mon environnement. De la même manière, jai appris à identifier les opportunités et les facteurs clés de succès me permettant finalement de proposer les préconisations adéquates. Jai ainsi pu maffirmer et démontrer mon autonomie, ma créativité et ma polyvalence, des atouts qui aujourd'hui font de moi un élément facilement adaptable.