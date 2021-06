Barbara MASELLA SAITTA AGENCE LIBELLULE

Je suis Barbara Masella Saitta, fondatrice de l’Agence LIBellule. Je suis italienne, née à Rome où j’ai appris à aimer l’art et la décoration, le goût et le respect pour les choses antiques et l’histoire.

J’ai appris la rigueur et la méthode scientifique en travaillant longtemps dans le milieu scientifique, ce qui m’a toujours permis de concilier mon imagination déchainée avec la rationalité; en déco ça se traduit par la recherche continue de l’harmonie entre la beauté des choses et leur fonctionnalité.



Une libellule, qui vole élégante et légère symbolise bien cette esprit: derrière sa beauté il y a la rencontre de la mécanique et la physique: l’harmonie entre la beauté et la rationalité.

Savoir rester à l’écoute, pour décrypter vos exigences, vos rêves et vous aider à créer une ambiance qui vous donne du bien-être c’est notre bonheur, trouver toujours des solutions pratiques c’est un atout, les adapter à chaque budget c’est un art!

Faire de chaque projet quelque chose d’unique et idéalement correspondant à votre personnalité c’est mon défi!





Mes compétences :

Décoration intérieure

Home-Staging

Design