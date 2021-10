Barbara NUDD-MITCHELL

À la recherche d'une collaboration en cabinet d'avocats.



Souhaitant m'investir pleinement dans chacun de mes projets de vie, j'ai décidé de me dédier entièrement à mes enfants lors de leurs premières années d'existence. C'est pourquoi je n'ai pas travaillé depuis 2017. Aujourd'hui, ma motivation est d'autant plus grande pour mettre en pratique mes compétences à votre service!





Quelques écrits pour lesquels je me suis investie et que j'ai eu plaisir à rédiger:

Lors de ma formation en droit de l'environnement, j'ai eu l'occasion d'écrire deux mémoires.

D'une part, j'ai réalisé une étude relative aux marchés des droits d'eau (étude de droit comparé et de l'application d'un tel système à la France).

D'autre part, j'ai écrit sur le thème du statut de l'animal en tant que bien environnemental (en quoi un tel statut peut contribuer à la préservation des espèces, au regard du patrimoine naturel de la planète).



Lors de mon année de licence à Istanbul, jai effectué une recherche de terrain sur la gestion des chiens et chats des rues. Jai ainsi été à la rencontre des acteurs publics et privés, pour connaître les choix de gestion des municipalités et les solutions décidées et mises en place pour la prise en charge des animaux. Les animaux nétant pas euthanasiés; mais soignés, stérilisés et relâchés dans les rues, au lieu où ils ont été trouvés. J'ai soutenu mon mémoire auprès de l'Institut français d'études anatoliennes.



L'année de mes quinze ans dédiée à une belle expédition:

À l'âge de quinze ans, je suis partie en expédition à bord d'un voilier, d'une durée de neuf mois, autour de la mer Méditerranée, avec une association nantaise "La Baleine Blanche", dans le but de faire des reportages relatifs à l'environnement, à la vie des pêcheurs et des portraits des femmes rencontrées. Escales en Tunisie, Égypte et Turquie où, par nos rencontres, nous avons pu témoigner de l'évolution de l'environnement (constat de l'assèchement d'un lac, de la prolifération d'une ville sur une zone naturelle, de la pollution d'un fleuve, de la disparition des espèces). Ecriture dun livre, expositions, composition dun documentaire vidéo, dessins, photos.



Mon enfance, naissance d'une passion:

Fille d'éleveur de chevaux de courses, j'ai également une passion pour l'éthologie équine et l'élevage des chevaux. J'ai participé à la course des grandes écoles à l'hippodrome de Saint-Cloud, avec l'association des cavaliers amateurs de courses. Aujourd'hui, je souhaite m'investir auprès des pottoks.



Mes compétences :

Contentieux

Conseil juridique

Veille juridique

Travail en équipe

Droit comparé

Note de synthèse