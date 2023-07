Barber EUNICE

Ancienne athlète professionnel



Coach physique et mental.



Sierra Leone and France



Parcours de Formation :



Diplômé en préparation physique

Diplômé en préparation mentale



Diplômes Sportifs :



Brevet d’État d’éducateur Sportif 1er degré (Athlétisme) au Pôle INSEP

Diplôme fédéral des sauts.

DES JEPS - Diplôme d’état supérieur



Palmarès Sportif :



Championnats du monde d'athlétisme :



4ème heptathlon championnats du monde d'athlétisme 1995



Médaille d'or en saut en longueur du championnat d'Afrique 1995



5ème Jeux Olympiques 1996



Médaille d'or en heptathlon au championnats du monde d'athlétisme 1999



Médaille d'or en heptathlon championnats du monde d'athlétisme 2003



Médaille d'argent en heptathlon aux championnats du monde d'athlétisme 2003



Médaille d'argent en heptathlon aux championnats du monde d'athlétisme 2005



Médaille de bronze en saut en longueur aux championnats du monde d'athlétisme 2005



Challenge mondial IAAF des épreuves combinés individuelles



* 1ère en 1999 (19880 pts)

* 2ème en 2005



Challenge européen des épreuves combinées individuelles



* 1ère en 1999



La finale Mondiale IAAF de Monte-Carlo



* 1ère au saut en longueur en 2003



Coupe d'Europe des nations d'athlétisme



* 2ème en saut en longueur en 1999



Records de France féminin



* de l'heptathlon en 1999 (6861 pts) et en 2005 (6889 pts)

* du saut en longueur en 1999 (7m01) et en 2003 (7m05)