Bardeche MONGO

Ingénieur méticuleux, doté d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches. Possède de solides connaissances et savoir-faire technique en Énergétique, Énergies renouvelables, Économie dénergie ainsi que des compétences surprenantes dans le domaine du relationnel, en technique de prospection, en renforcement et maintien du portefeuille-client grâce à une communication constante, en gestion du planning, en rédaction des rapports et présentations.