Barmak GHAVAMI (BARMAK GHAVAMI)

+20 ans dexpérience (CDI & Freelance)

Responsable dInfogérance

Gestion de projets, Coordination, RSI

Responsable de Centre de Support

Conseils, Coordination, Aide à la décision, Pilotage des prestataires

Projets transverses, fusion, transformation de SI, Cloud

Banque, Assurance, Télécom, Hôtellerie





Direction de SI, Responsable de contrat, Encadrement, Gestion et Animation déquipe, Gestion de Projets, Audits, Études, Formations, Communication, Rédaction



Univers Microsoft, serveurs Windows, SSCM, SQL, Active Directory, ADFS, SCCM

Cloud, Azure, Office365, Sharepoint, Exchange, Teams, Skype, OneDrive, services en lignes ..

Assistance et bureau à distance, Teamviwer, Anydesk, iTop, ICE, ..



2007-2021 KMSI - CLARITEAM (CDI)

RESPONSABLE DINFOGERANCE CHEF DE PROJET

2013-2021 SYSTRA Responsable de Centre de Support > Assistance France - Coordination Monde:

> Infogérance du Support France : Gestion de contrat (+1M€/an), Relation Client, respect de périmètre et engagements contractuels, Gestion déquipe, gestion du service Call, support de proximité, VIP

> Gestion entière du stock et le matériel informatique, téléphonie fixe et mobile, préparation et installation industrialisée de postes, gestion de la flotte mobile, gestion des forfaits et les services opérateurs (Bouygues & SFR), SAV, réparation ; inventaire en ligne, ...

> Assistance aux utilisateurs France. 5j /7 de 8 à 20h. Support niveaux 1 & 2, parc de 7000 postes. Point descalade des équipes de Support monde (+10).

> Réorganisation complète et adaptation de travail de léquipe pour fonctionner en télétravail pendant la pandémie : Suivi individuel, motivation et bien être de léquipe, gestion à distance, ..

2012-2013 INEXIA-SYSTRA Chef de projet : Préparation de Réversibilité, Fusion/Absorption dINEXIA et de XELIS dans SYSTRA:

> Fin de linfogérance totale du SI : Transfert de compétences et de connaissances, documentations, ..

> Préparation de la fusion, déménagements et regroupement de sites, de salles serveurs et les postes dutilisateurs, migration des données,

> Refonte des équipes, organisation de lactivité du support à léchelle internationale.

> Préparation et mise en place dun nouveau contrat dinfogérance Support utilisateurs.

2006-2012 INEXIA Responsable de Systèmes dInformation : Création et Gestion de SI :

> Coordination de la création et démarrage dune Infogérance totale de SI, dune start-up : 300 utilisateurs, 80 serveurs, 8TO de données : Construction dune salle serveur, achat, préparation et configuration des serveurs, postes de travail, mise en place des réseaux, téléphonie, migration de données, création massive des comptes, ...

> Responsable du contrat (+1,5 M€ /an) et de léquipe Informatique (15 à 20 ingénieurs et techniciens).

> Encadrement des équipes, pilotage de projets, gestion des fournisseurs et des éditeurs et les prestataires IT, gestion des sites distants, préparation de PCA/PRA, sauvegarde en ligne, rédaction de procédures, ..

> Pilotage du contrat, contact privilégié du client, instances périodiques de contrôle, reporting, élaboration de tableau de bord, contrôle et respect des engagements et du périmètre contractuels, ..





1998-2006 CONSULTANT SI (FREELANCE)

2005-2006 COLT Télécom Customer Project Manager

> Responsable de déploiement de solutions dinfogérances destinées aux PME/PMI en France (revente en détail des services Data Center en toute lEurope). +15 comptes en France.

> Participation à lavant-vente, contact technique client, relai avec les équipes techniques (support niveau 1 en Inde, support niveau 2 et 3 en UK) et COLT-France. Démarrage de 5 clients (cabinet davocats, cabinet de gestion de patrimoine, ..).

> Coordination de projet, respect des délais, de périmètre et les intérêts du client.

Gestion de léquipe technique en charge des déploiements (2 ingénieurs), pilotage des mises en place, Reporting et suivi avec la Direction MSU France.

2005 BNP PARIBAS (BP2I) Chef de projet

> Conception dun tableau de bord mensuel Balise Mondiale destiné à létat-major de la banque, mettant en exergue laspect business par métier et par région.

> Audit, Consultations, entretiens avec les responsables métiers et Départements (+12), synthèse, sélection des indicateurs pertinents, proposition et réalisation de la maquette sous Excel.

Soutenance devant le Comité de Direction Maquette validée et adoptée.

1997-2005 BNP PARIBAS Ingénieur Système et réseau MAINFRAME IBM

> Etude de produit, préparation dinstallation et mise en production (ETEWATCH pour mesures de temps de réponse applications , InfoPrint Server, NetView Access, ..).

> Préparation et mise en place des définitions VTAM pour les plateformes de tests (QUALI, AN2000, etc )

1998-2004 Groupe PARIS-HONOTEL Responsable informatique

> Responsable IT de lensable du parc. Conseiller du Président. (de 5 à 21 hôtels CA de 34M€)

> Conseil technique dintégration lors dachat de 15 hôtels parisiens Timhotel (+1G€ ) :

Supervision et coordination de lensemble des opérations dintégration, relation technique avec des prestataires:

Préparation de la réception du SI centralisé des hôtels acquis, accompagnement des mises en place, création dune salle serveur, participation aux comités de pilotage, réunions de chantier, négociation avec lopérateur télécom (COLT) pour installation des liens privés intra-hôtels, création des serveurs, migration des donnés, réception, recette.



1989-1997 CISI ATHESA : INGÉNIEUR SYSTÈME ET RÉSEAU IBM (CDI)

1997 ATHESA Consultant technique : Avant-vente ; réponse aux appels doffre.

1996 - France Télécom / CPN Qualiticien : Service Qualité et Sécurité, gestion des documents internes, définition des normes de documentions techniques.

1995 AGF-SI Ingénieur système IBM : Responsable des produits, suivi et gestion des incidents, gestion de relation avec les fournisseurs et le Bureau Technique.

1994 Air Inter Formateur : Conception et animation dun cours de 5 jours sur larchitecture de MVS.

1994 Sterling Software Formateur aux produits SOLVE : Animation des sessions de formation.

1993 TOTAL Consultant : Etude et réalisation de migration des disques systèmes IBM.

1993 GAN : Consultant : Etude de Plan de Secours orienté Application (env. IBM).

1990 - 1992 BULL Ingénieur dExploitation : En charge de la plateforme VM/MVS dIBM.

1990 - CNCA (Crédit Agricole) Ingénieur réseau : Mise en œuvre de NetView.