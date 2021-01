Barnabas SING-YABE

Je suis SING-YABE Barnabas, Magistrat issu de la 9ème promotion (1990-1992) de l’Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) du Tchad.

Après avoir exercé de hautes responsabilités dans le domaine de la Prévoyance Sociale, j'ai opté pour une spécialisation dans ce domaine. Ainsi, sur recommandation spéciale de mon employeur de l'époque, la CNPS, je me suis inscrit au CIFOCSS de Côte d'Ivoire où j'ai obtenu le diplôme de Cadre Supérieur de Sécurité Sociale.

Je souligne au passage que j'ai obtenu une attestation de Clerc suite à un stage de 3 ans passé dans un célèbre cabinet de notaire.



Sur le plan professionnel, j'ai occupé plusieurs hautes responsabilités tant au niveau national qu'international. Ainsi, j'ai assumé successivement d'importantes fonctions ci-après:

- Secrétaire Général de la CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) du Tchad;

- Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux de l'Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT);

- Après un concours, j'ai été retenu à la Conférence Inter-africaine de la Prévoyance Sociale où j'ai occupé pendant 6 ans, la fonction d'Inspecteur Régional de la Prévoyance Sociale. Durant cette période, j'ai conduit plusieurs missions d'inspection dans les organismes de prévoyance sociale de nos pays membres et réalisé plusieurs études relatives aux projets d'importance capitale pour la promotion de la sécurité sociale en Afrique.

Cumulativement à mes fonctions principales, j'ai assuré la gestion des ressources humaines de l'Institution.